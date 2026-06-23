SDA'dan İsrail Bakanı'na Tepki

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi olan Demokratik Eylem Partisi (SDA), İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın "Bosna Hersek'teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacı" ifadelerinin ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'i ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştü.

Saar, görüşmeden sonra ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Cvijanovic ile yaptıkları görüşmede, iki halk arasındaki süregelen ve derinleşen bağların önemini konuştuklarını kaydetti.

Cvijanovic'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Saar, "Ayrıca Bosna Hersek'teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacını da görüştük. Sırplar, İsrail'in ve Yahudi halkının gerçek dostlarıdır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu ve ülkedeki en büyük Boşnak partisi olan SDA, Saar'ın açıklamasına tepki gösterdi.

SDA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Saar'ın "Bosna Hersek'teki Hristiyan azınlıkların korunması ihtiyacı" sözlerinin, Boşnaklara karşı önceden tasarlanmış propaganda baskısının bir devamı niteliği olduğu belirtildi.

Saar'ın açıklamasının Bosna Hersek'in iç işlerine doğrudan bir müdahale olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Boşnaklara zarar verme niyetiyle İsrailli bakan, bilmeden Sırpları ve Hırvatları da incitmektedir. Çünkü Bosna Hersek'te herhangi bir 'Hristiyan azınlık' yoktur. Bosna Hersek Anayasası'nın öngördüğü şekilde kurucu halklar vardır. Bununla birlikte, Boşnaklar bu halklardan hiçbirini tehdit etmemekte, tam tersine haklarından mahrum bırakılmaktadır."

Açıklamada ayrıca, Saar'ın Bosna Hersek'teki savaş dönemi gerçeklerini göz ardı ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İsrailli bakan, Boşnaklara karşı soykırım işlendiğini, onların kitlesel savaş suçlarına, etnik temizliğe ve toplama kamplarına kapatılmaya maruz kaldıklarını bilmiyor ya da bilmek istemiyor. Siyonistlerin ne yazık ki unuttukları şey, İslam dünyasının her yerinden, özellikle de Bosna Hersek'ten Müslümanların, Yahudilerin İspanya'dan sürülmesi döneminde onlara kurtarıcı bir el uzattıklarıdır."

Öte yandan Cvijanovic'in, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile olan görüşmesinde Bosna Hersek bayrağı yerine ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bayrağının kullanılması da ülkedeki medya ve siyaset çevresinden tepki gördü.