Sde Teiman Davası Kapatıldı

TEL İsrail, 2024'te Gazze'den alıkonulan Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz görüntüleri ortaya çıkan İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Askeri Başsavcı Itay Ophir'in 5 İsrail askerinin yargılandığı Sde Teiman davasını kapatarak iddianameyi iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada, iddianamenin geri çekilmesine ve davanın kapatılmasına gerekçe olarak mevcut delil tabanının karmaşıklığı, Askeri Savcılık Teşkilatı'ndaki istisnai koşullar, İsrail polisi soruşturmasından bazı soruşturma materyallerinin aktarılmasındaki zorluk ve mağdurun şu anda Gazze Şeridi'nde bulunması gibi iddialar gösterildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinli esire tecavüz davasının kapatılmasını "Adalet yerini buldu." iddiasıyla karşılayarak Başsavcı Ophir'in kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Davanın önceki Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tarafından haksız soruşturma yöntemleri kullanılarak açıldığını savunan Katz, İsrail ordusu yargı sisteminin görevinin İsrail askerlerini korumak olduğunu itiraf etti.

Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elindeki askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

İsrailli askerler hakkındaki yargılama devam ederken İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi Kasım 2025 başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.