SDK'dan Suriye Ordusuna Entegrasyon Kararı

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(ANKARA)- SDG'nin siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren Suriye Demokratik Konseyi (SDK), güvenlik kurumlarının, Suriye ordusuna dahil edilmesi kararı aldı.

Kuzey ve Doğu Suriye'deki silahlı grupları yeni Suriye ordusuna entegre etme kapsamında Şam yönetimi ile sürdürülen görüşmeler devam ederken Suriye Demokratik Konseyi (SDK) açıklama yaptı.

SDG'ye bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, Demokratik Suriye Meclisi (MSD) ve Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi ile SDG Genel Komutanlığı arasında dün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları X hesabından paylaştı. Yapılan toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

Askeri ve güvenlik kurumlarının Suriye ordusunun yapısına dahil dilmesi, Kuzeydoğu Suriye'deki devlet hizmet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve temel hizmetlerin sunulmasının yanı sıra, bölge halkının yaşam standartlarının iyileştirilmesi, SDG ve Kuzeydoğu Suriye bölgesinden tüm yabancı savaşçıların çekilmesi gerektiği, Suriye hükümeti ile koordinasyonun artırılması ve ulusal meselelerde daha sık toplantılar düzenlenmesi, mültecilerin ve yerinden edilen kişilerin, kendi şehirlerine ve köylerine geri dönüşünün kolaylaştırılması için gerekli koşulların sağlanması, Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'ya tebrik edildiği ve Kuzey Doğu Suriye'ye resmi bir ziyaret için davet gönderildiği ve maddelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm taraflardan ortak komiteler oluşturulması.