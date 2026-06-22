Sea Limited ve OpenAI Ortaklığı

SİNGAPUR, 22 Haziran (Xinhua) -- Singapur merkezli teknoloji şirketi Sea Limited, e-ticaret, Güneydoğu Asya ve Brezilya'da yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ile küçük işletmeler ve yazılım geliştirme alanlarına odaklanan yeni bir stratejik ortaklık imzaladığını duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, iki şirket arasında devam eden ilişkiler temel alınarak yapılan anlaşmanın, Shopee e-ticaret platformu da dahil olmak üzere Sea Limited'in ekosistemine OpenAI teknolojisinin daha derin entegrasyonunu amaçladığı belirtildi.

Sea Limited'in yapay zekadan yararlanma çabalarını destekleyecek olan anlaşmanın, geliştirici topluluğuna gelişmiş yapay zeka araçlarını deneme ve uygulama konusunda yeni fırsatlar sunacağı da kaydedildi.