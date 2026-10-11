Şebnem Ferah, Antalya konserinde 15 bin müzikseverle bir araya geldi - Son Dakika
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Şebnem Ferah, Antalya konserinde 15 bin müzikseverle bir araya geldi

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Şebnem Ferah, yeniden başlayan konser serisinin Antalya ayağında 15 bin müzikseverle bir araya geldi. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranları, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, Antalya'da verdiği konserde 15 bin müzikseverle bir araya geldi.

Şebnem Ferah'ın yeniden başlayan konser serisi, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya'da devam etti.

Antalyalı müzikseverler, konserin gerçekleştiği ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılanan Ferah'ın şarkılarına hayranları gece boyunca eşlik etti.

Uzun aranın ardından Antalya'da yeniden konser veren ve 15 bin müzikseverle bir araya gelen Ferah, dinleyicilerinin coşkusuna güçlü performansıyla karşılık verdi.

Şebnem Ferah'ın geçmişinden süzülen şarkıların Anka kuşu metaforuyla LED ekrana taşındığı açılışın ardından konser "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile başladı. Sanatçı, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Mayın Tarlası"nı seslendirdi.

"Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları"

İkinci şarkının ardından uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın heyecanını dinleyicileriyle paylaşan Şebnem Ferah, "Her şey yolunda mı? Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları ve bu dakikalarda da çok heyecanlı olduğum için kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şarkı söylerken sizleri, ifadelerinizi görünce konuşmaya pek de gerek olmadığını hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Gecenin en özel anlarından biri, Ferah'ın "Ateşe Yakın", "Yağmurlar" ve "Deli Kızım Uyan" şarkılarını Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirdiği bölüm oldu.

Ferah, konser sonunda dinleyicilerinin alkışlarıyla yeniden sahneye dönerek "Od" ile bis yaptı ve Antalya konserini tamamladı.

Konserde Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 17 Ekim'de İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Kaynak: AA
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