2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı - Son Dakika
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2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı

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2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı
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Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea, Bournemouth'u 5-1 yendi. Maçın ilk 2 dakika 29 saniyelik kısmında 2 gol atan Chelsea, rahat bir galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi Chelsea 5-1'lik skorla kazandı.

CHELSEA GÜLE OYNAYA

Chelsea, 1. dakikada Jordan Henderson, 2. dakikada Morgan Rogers'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İngiliz devi, 2 dakika 29 saniyede 2 gol bularak, tarihinin en hızlı başlangıcını yaptı. Chelsea'de 46. dakikada sahneye çıkan Joao Pedro, farkı 3'e çıkardı. Bournemouth, 51. dakikada Evanilson ile skoru 3-1'e getirdi. Yeniden fileleri sarsan Joao Pedro 67 dakikada farkı yeniden 3'e çıkarmayı başardı. Maçta son sözü Jordan Henderson söyledi. Deneyimli oyuncu, 70. dakikada skoru belirledi. 

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Chelsea, puanını 10'a yükseltti. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Bournemouth, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, Everton'a konuk olacak. Bournemouth, evinde Sunderland'i ağırlayacak.

BournemouthChelseaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı - Son Dakika
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