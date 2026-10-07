Seçer\'in tutuklanması sonrası TBB başkan vekili seçimi 15 Ekim\'de yapılacak

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB'de gerçekleştirilecek başkan vekili seçimi 15 Ekim'de yapılacak.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dün sabah saatlerinde tutuklandı. Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB'de birlik başkan vekili seçimi 15 Ekim Perşembe günü yapılacak. Seçim Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek.

TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Ardından 28 Mart'ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkan Vekili seçilmişti. Karalar'ın da tutuklanması üzerine 16 Temmuz 2025'te başkan vekilliğine 446 oyla Vahap Seçer seçilmişti. Seçer, daha sonra 2 Mayıs 2026'da yapılan TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, TBB Başkanı seçilmişti.