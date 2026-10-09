Seçil Erzan'ın 102 yıl 4 ay hapis cezası istinafta bozuldu, tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
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Seçil Erzan'ın 102 yıl 4 ay hapis cezası istinafta bozuldu, tutukluluğu sürüyor

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozdu. Yeniden yargılandığı davada 2'nci kez hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluğu sürerken duruşma 6 Kasım 2026'ya ertelendi.

KAMUOYUNDA 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf tarafından bozuldu. Yeniden yargılandığı davada 2'nci kez hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti. Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Erzan, hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan SEGBİS (Ses ve görüntü bilişim sistemleri) aracılığıyla bağlandı.

'KİMSENİN İRADESİNİ FESADA UĞRATMADIM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 6 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA
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