Seçim öncesi İran saldırısı planı Mossad'da gerginlik yarattığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Seçim öncesi İran saldırısı planı Mossad'da gerginlik yarattığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haaretz'e göre Mossad Direktörü Roman Gofman ile üst düzey yetkililer arasında seçim öncesi İran'a saldırı planı yüzünden gerginlik yaşandığı iddia edildi. Yetkililer saldırının zamanlaması ve seçimlere etkisi konusunda endişeli, Mossad ise görüşmelere yorum yapmadı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman ile servisin üst düzey yetkilileri arasında, seçim öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi konusunda tartışma yaşandığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberinde, Gofman'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılacak seçimler öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi yönündeki planlarını desteklediği ileri sürüldü.

Habere göre, ismi açıklanmayan üst düzey kaynaklar, Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'a saldırı düzenlenmesi planını destekleyen Gofman ile üst düzey Mossad yetkilileri arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Mossad Direktörü olarak atanmadan önce Netanyahu'nun askeri sekreterliğini yapan Gofman'a karşı çıkan üst düzey istihbarat görevlileri, saldırının zamanlaması ve yarın yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdi.

Üst düzey Mossad yetkilileri tartışma sırasında Netanyahu'nun karar verme yeteneğini sorgularken siyasi meselelerle güvenlik meselelerinin birbirine karıştırıldığını söyledi.

Habere ilişkin açıklama yapan Mossad, "kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler hakkında yorum yapmaktan" kaçındı.

Açıklamada, kurum içerisinde çeşitli bakış açılarının dile getirildiği mesleki diyaloğun sürdüğü belirtilerek "Kurumu ve personelini siyasi arenanın dışında tutmak, faaliyetlerine veya tutumuna siyasi saik atfetme girişimlerinden kaçınmak yerinde olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun, salı günü yapılacak seçimlerden önce İran'a saldırı düzenleme isteği nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den de tepki gördüğü belirtildi.

İsrail'de yapılacak parlamento seçimlerinde 30'dan fazla parti Meclis'teki 120 sandalye için yarışacak.

Yerel saate göre salı günü 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek ve ardından sandık çıkış anketleri açıklanacak.

Kaynak: AA
PolitikaHaaretzMossadGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
21:15
Derbi öncesi bomba görüntü
Derbi öncesi bomba görüntü
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Dev derbide heyecan çok yüksek
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:20
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:34:40. #7.13#
SON DAKİKA: Seçim öncesi İran saldırısı planı Mossad'da gerginlik yarattığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei