Seçime katılması engellenen Ebu Şehade, Arap oylarının başbakanı belirleyeceğini söyledi - Son Dakika
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Seçime katılması engellenen Ebu Şehade, Arap oylarının başbakanı belirleyeceğini söyledi

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İsrail'de 27 Ekim'de seçimlere katılması engellenen Balad lideri Sami Ebu Şehade, Arap oylarının yeni başbakanı belirleyeceğini söyledi. Yüzde 70 katılım halinde Filistinlilerin 14-16 milletvekiliyle temsil edileceğini ve Netanyahu'nun koalisyon kuramayacağını öne sürdü.

ENES CANLI/FARUK HANEDAR - İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine katılması Merkez Seçim Komitesi ve Yüksek Mahkeme tarafından engellenen Ortak Liste'nin bileşenlerinden Balad Partisi'nin lideri Sami Ebu Şehade, seçimlerde yeni başbakanı İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarının belirleyeceğini vurguladı.

İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin seçimlere katılımını engelleme yönünde karar aldı. İsrail Yüksek Mahkemesine yapılan başvurunun ardından hakimler, Ebu Şehade'ye "seçimlerden çekilmesi aksi takdirde adaylığının iptal edileceğini" bildirdi.

Ebu Şehade de bunun üzerine seçimlerden çekilme kararı almak zorunda kaldı.

Seçimlerde adaylığı iptal edilen Ebu Şehade, hakkında alınan karar ve İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere dair görüşlerini AA muhabiri ile paylaştı.

"Arap oylarının İsrail'de başbakanın kim olacağını belirleyeceği açık"

Ebu Şehade, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarının seçimlerde kilit konumda olduğunu vurgulayarak "Son iki yılda yapılan tüm kamuoyu yoklamalarına göre, Arap oylarının İsrail'de başbakanın kim olacağını belirleyeceği açık." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kendilerini siyasi sahnenin dışında tutmaya yönelik çabalar olduğunu ve seçim günü yaklaştıkça endişelerin arttığını belirten Ebu Şehade, kendisine seçimlere katılma yasağı getirildiğini aktardı.

Ebu Şehade, buna karşın Hadash, Taal ve Balad partilerinden oluşan Ortak Liste ile Raam Partisi'nin seçimlere katılımının engellenmesinin, İsrail Yüksek Mahkemesi kararıyla önüne geçildiğini kaydetti.

Filistinli siyasetçi, İsrail vatandaşı Filsitinlilerin seçimlere katılımının genellikle düşük seyretmesine karşın katılım oranını artırmak için ev ziyaretleri, gençlerle buluşma gibi faaliyetlerde bulunduklarını ve sosyal medya ile geleneksel medyayı kullandıklarını belirterek "Son 30 yıla kıyasla oy oranının çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Netanyahu ve suç çetesi önümüzdeki dönemde koalisyon kuramayacak"

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaklaşık 1 milyon 200 bin oya sahip olduğunu ve İsrail Meclisinden 40 bin oyun 1 sandalyeye tekabül ettiğini kaydeden Ebu Şehade, seçimlere yüzde 70 katılım sağlanması durumunda İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mecliste 14-16 milletvekiliyle temsil edileceği tahmininde bulundu.

Ebu Şehade, "Bu rakamlara ulaşırsak, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç çetesi önümüzdeki dönemde koalisyon kuramayacak." ifadesini kullandı.

Stratejik hedeflerinin Netanyahu hükümetini devirmek olduğunu vurgulayan Ebu Şehade, şunları söyledi:

"Bu suçluların tekrar iktidara gelmesini engellemek istiyoruz. Bu suçlular, Nekbe'den bu yana karşılaştığımız en zorlu koalisyon ve şu anda varoluşsal bir meydan okumayla karşı karşıyayız; bu nedenle bu suçluların tekrar iktidara gelmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Mesele kişiyi değiştirmek değil"

Ebu Şehade, İsrail muhalefetinin Netanyahu'dan farklı bir siyasi program sunmadığını belirterek "Mesele kişiyi değiştirmek değil biz Binyamin Netanyahu'nun politikalarını değiştirmek istiyoruz." dedi.

Kendisinin seçimlere katılımının engellenmesine rağmen siyasi mücadelesine devam ettiğini söyleyen Ebu Şehade, "Seçim kampanyasındaki rolümü sürdürüyorum, Ortak Liste'nin başarıya ulaşması için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılımı engellenmişti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Balad Partisi lideri Ebu Şehade'nin seçimlere katılmasını engelleme kararı almıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla "7 Ekim"i desteklediğini ileri sürerek, Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin yanı sıra Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in adaylığını ve Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi ile Hadash, Taal ve Balad partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Liste'nin seçimlere katılımının yasaklanması yönünde karar almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada, diğer yasak kararları iptal edilirken Ebu Şehade'nin adaylığını çekmesi istenmiş aksi takdirde seçimlerden men edileceği belirtilmiş, Filistin asıllı siyasetçi bunun üzerine adaylığını çekme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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