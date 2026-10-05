Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi - Son Dakika
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Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

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Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
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Düğününe yalnızca 3 gün kala seçtiği 22 bin liralık gelin ayakkabısı yüzünden nişanlısıyla tartışan genç kadın, aldığı sert mesajla terk edildiğini duyurdu. Nişanlısının "Ben seninle nasıl ev geçindireceğim?" diyerek takılan ziynetleri geri istediği mesajı sosyal medyada paylaşan kadının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada bir kadının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Düğününe yalnızca 3 gün kala seçtiği 22 bin liralık gelin ayakkabısı nedeniyle nişanlısı tarafından terk edildiğini belirten genç kadın, kendisine gelen ayrılık mesajını kamuoyuyla paylaştı.

"BEN SENİNLE NASIL EV GEÇİNDİRECEĞİM?"

Genç kadının paylaştığı mesajlaşma ekranında, nişanlısının tepkisi ve ayrılık kararı şu sözlerle yer aldı: "Orada 4 bin liralık da topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 22 bin liralık ayakkabıyı seçtin aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı senin olsun."

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

"BANA BU KADARINI ÇOK GÖRMEMELİYDİ"

Ağladığı anlara ait bir fotoğrafla birlikte nişanlısının mesajını ifşa eden genç kadın, "Sert bir kararla düğüne 3 gün kala bu mesajla terk edildim, bana bu kadarını çok görmemeliydi" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ 

Sosyal medyada viral olan paylaşım kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı erkek tarafının son andaki tepkisini ve ayrılık biçimini haklı bulurken, diğer bir kısım ise düğüne 3 gün kala bir ayakkabı yüzünden ilişkinin bitirilmesinin ağır bir karar olduğunu savundu.

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    Yorumlar (21)

  • crusiuto7 crusiuto7:
    çok iyi etmiş efferim damada 17 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    çok haklı!!!!!! bizim kızların bazıları sırf gösteriş olsun diye istiyorlarda istiyorlar 16 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Çok haklı daha şimdiden adamı batırmış bunun sonu gelirmi 15 0 Yanıtla
  • Ali Ulupinar Ali Ulupinar:
    Bence hakli kadinlar sadece kendileri birkere evleniyolarmis gibi lukse kaciyorlar sonra borc yuzunden evlilik 6 ayda bitiyor. 15 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    "Bir kere gelin olacağım deyip elde avuçta birşey bırakmadın" İşte olayın özeti bu... Millete hava atacağım diye bir daha giymeyeceğin ayakkabıya 22 bin, gelinliğe bilmem kaç bin, yok dış çekim şart çekim zurt çekim diye olmayan paraları savurursan adam da ben seni niye çekim, nasıl çekim diye noktayı koyar. Karşınızdakini yolunacak kaz gibi görmeyin. 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi - Son Dakika
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