SEDAŞ'tan Adapazarı'na 166 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SEDAŞ'tan Adapazarı'na 166 Milyon Lira Yatırım

SEDAŞ\'tan Adapazarı\'na 166 Milyon Lira Yatırım

SEDAŞ, Adapazarı'nın enerji altyapısı için toplam 166 milyon liralık yatırım çalışması başlattı.

11.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) Adapazarı ilçesinin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik altyapısına 166 milyon liralık yatırım çalışmalarına başladı.

SEDAŞ, İstiklal Mahallesi'ne 31 milyon, Şeker Mahallesi'ne 63 milyon, Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'ne ise 72 milyon liralık altyapı çalışmalarında bulunacak.

İstiklal Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji hatları yenilenerek, "İstiklal Mahallesi Aydın Sokak Yeraltı Projesi" kapsamında 7 bin 700 metre orta gerilim ve 35 bin metre alçak gerilim yer altı hattı, 2 bina tipi trafo, 171 aydınlatma direği ve 193 saha dağıtım panosu devreye alınacak.

Şeker Mahallesi Ak Sokak Yeraltı Projesi kapsamında ise 23 bin 340 metre orta gerilim ve 92 bin 400 metre alçak gerilim yeraltı kablosu, 4 bina tipi trafo, 583 aydınlatma direği ve 220 saha dağıtım panosunun tesis edilecek.

Mehmet Karabaşoğlu Caddesi Yeraltına Alınma ve Aydınlatma Projesiyle 55 bin 500 metre orta gerilim ve 82 bin metre alçak gerilim yer altı kablosu döşenerek, 6 bina tipi trafo, 435 aydınlatma direği ve 205 saha dağıtım panosu hizmete girecek.

Devlet Tiyatrolarının "Boş Şehir" oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Boş Şehir" tiyatro oyunu Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Savaşın yok ettiği hayalet bir şehirde geçen ve iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alan oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü deneyim sundu. Oyunda yer alan kardeşlerin geçmişleriyle yüzleşme ve geleceği arama çabası beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Adapazarı, sakarya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Yaşam, Sedaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEDAŞ'tan Adapazarı'na 166 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: SEDAŞ'tan Adapazarı'na 166 Milyon Lira Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.