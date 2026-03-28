Şeddadi'de YPG'ye Ait Toplu Mezar Bulundu

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG'nin daha önce hapishane olarak kullandığı alanda toplu mezar tespit edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bölge halkı, YPG'nin terör örgütü DEAŞ mensuplarını tuttuğu hapishanedeki toplu mezarı ortaya çıkardı.
Kazı çalışmaları sonucunda mezardan 9 kişiye ait kalıntıların çıkarıldığı belirtildi.
Resmi makamlardan toplu mezara dair henüz açıklama yapılmadı.
