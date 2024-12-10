Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Alan Araştırması Tamamlandı - Son Dakika
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Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Alan Araştırması Tamamlandı

Suriye'de Sednaya hapishanesindeki gizli hücre iddialarına yönelik arama sonuçsuz kaldı.

10.12.2024 11:16
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Suriye'de devrilen rejimin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli hücreler ile bodrumlarda kaldığı iddia edilen tutukluları araştıran ekipler, arama çalışmalarının, tesis içinde açılmamış ya da gizli herhangi bir alan tespit edilmediği için tamamlandığını duyurdu.

Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması grubunun X hesabından yapılan açıklamada, askeri hapishanedeki gizli bölme iddialarının araştırıldığı operasyonların sona erdiği bildirildi.

Uzman ekiplerin, cezaevinin tüm bölümleri, bodrumları, avluları ve çevresindeki alanlarda kapsamlı arama yaptığı aktarılan açıklamada, "Yapılan aramada tesis içerisinde açılmamış ya da gizli herhangi bir alan tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Operasyonlar, cezaevini ve yerleşim planını bilen kişilerin yardımıyla gerçekleştirildi. Keşfedilmemiş gizli hücreler veya bodrumlara dair herhangi bir kanıt bulunamadı." ifadeleri yer aldı.

Başkent Şam'daki Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, dün, Suriye Sivil Savunması ekiplerinin Sednaya'nın gizli bölmelerine ulaşmaya yönelik çalışmalarını görüntülemişti.

Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericilerin tutulduğu bir üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, devrilen rejim yetkililerinin cezaevinde alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu aktaran raporlar, tutsaklara defalarca işkence yapıldığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Alan Araştırması Tamamlandı - Son Dakika

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