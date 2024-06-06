Seferihisar Belediyesi'nin Çevre Muhafızları İztur Plajında Temizlik Yaptı

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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'nin Çevre Muhafızları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla, mavi bayraklı İztur plajında temizlik yaptı.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, mavi bayraklı İztur plajında sahil temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Müşerref Hepkon İlkokulu ve Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri katıldı. Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere destek verdi.

Çevre Muhafızları, mavi bayraklı İztur plajındaki kağıt, şişe gibi atıkları el ele vererek topladı.

İztur plajındaki temizliğe katılan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi, "Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak, boynumuzun borcu. Belediye olarak çocuklarımıza, sosyal sorumluluk anlamında tüm desteğimizi sağlamaya devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız, bizim geleceğimiz olduğu kadar doğamızın da geleceği oluyor" dedi.