Seferihisar Belediyesi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle yeni banklar üretecek - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle yeni banklar üretecek

Seferihisar Belediyesi'nin park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni banklarının üretimi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından yapılacak.

14.08.2024 10:29  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi'nin park ve sosyal alanlarda kullanılacak yeni banklarının üretimi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından yapılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Celal Tetik tarafından hayata geçirilen proje ile ilçedeki yeni bankların üretimini öğrenciler yapacak.

Başkan İsmail Yetişkin, "Bu proje, hem yerel işgücünün desteklenmesi hem de öğrencilerimizin uygulamalı eğitim imkanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıyor. Endüstri Meslek Lisesi'nin sağladığı teknik bilgi ve beceriler, dayanıklı ve yüksek kaliteli bankaların üretilmesini sağlayacak ve üretilen kent mobilyalarını Seferihisar'ın her yerinde kullanacağız"dedi.

Proje kapsamında Endüstri Meslek Lisesi'nin metal işleri ve ahşap teknolojileri bölümlerinden öğrenci ve öğretmenler, bankların tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar aktif rol alacak. Öğrenciler, teorik bilgilerini gerçek bir projede uygulama fırsatı bulacak ve üretim sürecinde deneyim kazanacak.

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Celal Tetik, "Öğrencilerimizin bu tür projelerde yer alması, hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de gelecekteki iş yaşamlarına hazırlanmalarına büyük katkı sağlayacak. Belediyemizle bu iş birliği sayesinde hem eğitim kalitemizi artırıyoruz hem de toplumumuza hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Belediye ve okul arasında yapılan bu iş birliği projesinde üretilen bank ve ahşap masalar, ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilerek halkın kullanımına sunulacak.

Kaynak: ANKA

Seferihisar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle yeni banklar üretecek - Son Dakika

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