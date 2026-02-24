Seferihisar'da 11 Kaçak Yapı İçin Yıkım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Seferihisar'da 11 Kaçak Yapı İçin Yıkım Çalışmaları Başladı

24.02.2026 17:25
Seferihisar Belediyesi, tarım arazileri üzerinde inşa edilen 11 kaçak yapı için yıkım çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kaçak yapılaşmaya karşı kararlı olduklarını vurguladı.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, tarım arazileri üzerinde ve yasal mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik mücadelesine devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 11 kaçak yapı için yıkım çalışmaları başlatıldı.

Seferihisar Belediyesi Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sığacık Mahallesi Karagöl Mevkii'nde bulunan alanda 11 kaçak yapı için yıkım çalışmaları başlatıldı.

3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında alınan yıkım kararlarının, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirildiği belirtildi. Belediye yetkilileri, hukuki süreçler sonuçlandıkça aynı bölgede yıkımların devam edeceğini vurguladı.

"Tarım arazilerimizi ve geleceğimizi koruyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, devam eden yıkım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini ifade ederek "Seferihisar'ın tarım arazileri ve doğal alanları bizim en büyük değerimizdir. Yasal mevzuata aykırı şekilde, tarım alanları üzerinde yapılan hiçbir yapıya göz yummamız söz konusu değildir. Mahkeme süreci tamamlanan yapılarla ilgili yıkım kararlarını kararlılıkla uyguluyoruz. Bu çalışmalar kimseye karşı değil, Seferihisar'ın geleceğini korumak içindir" dedi.

Vatandaşlara uyarı: Satın almadan önce mutlaka araştırın

Belediye yetkilileri, özellikle hobi bahçesi adı altında yapılan satışlara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Açıklamada, arsa ya da yapı satın almayı düşünen vatandaşların, alacakları yerin yasal durumunu mutlaka araştırmaları, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin bulunup bulunmadığını sorgulamaları ve projeye aykırı bir durum olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne telefonla ya da doğrudan başvurarak bilgi alabilecekleri hatırlatıldı.

"Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek"

Seferihisar Belediyesi, tarım alanlarını, doğal çevreyi ve kent düzenini korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini yasal çerçevede ve kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

