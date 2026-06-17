Seferihisar Belediyesi\'ne Rüşvet Operasyonu

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bu sabah 'rüşvet' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
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