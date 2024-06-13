Seferihisar Belediyesi Tarımsal Sulama Abonelerine Su Kesintisi Uygulayacak

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sulama barajındaki suyun az olması nedeniyle tarımsal sulama abonelerine 3 gün su verilip 7 gün kesintiye gidileceğini söyledi.

Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sene tarımsal sulama barajında sulama sezonunun yüzde 50 doluluk seviyesi ile başladığını kaydetti.

Bu yıl ise sezon başında doluluğun yüzde 34 olduğuna dikkati çeken Yetişkin, şunları ifade etti:

"Ciddi ölçüde su tasarruf tedbirleri almadığımız taktirde baraj suyumuz sezon sonuna kadar bile yeterli olmayacak. Seferihisar'ın toprağı ve üretimi için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Seferihisar Belediyesi olarak hem ilçemizin geleceği, hem de susuzlukla mücadele için barajımızdan kullanılan sulama sularında belirli periyotlarla kesintiler yapmak zorunda olduğumuzu üzülerek belirtmek istiyorum. Tüm tarımsal sulama abonelerimize 3 gün su verilip 7 gün kesintiye gidilecektir. Bu hususta tüm üreticilerimizi sağduyulu olmaya ve Seferihisarımızın geleceği için sularımızı tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Seferihisarımız için gelin bize destek olun su israfını birlikte önleyelim."