Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Seferihisar Belediyesi bünyesinde düzenlenen ücretsiz spor okulu, çocuklara 10 ayrı kategoride eğitim verecek. Kayıtlar 24 Haziran-5 Temmuz arasında yapılacak.

13.06.2024 10:52
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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulları, 11 ayrı branşta çocuklar ve yetişkinler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Seferihisar Belediyesi bünyesinde her yaz düzenlenen ücretsiz spor okuluyla, 5-16 yaş aralığındaki çocuklara 10 ayrı kategoride eğitim verilecek. Kayıtlar, Hıdırlık Mahallesi'nde yer alan salonda, 24 Haziran-5 Temmuz arasında yapılacak. Kurslar, 8 Temmuz'da başlayacak.

Yüzme, satranç, cimnastik, voleybol, basketbol, tekvando, tenis, plaj futbolu, futbol, bale derslerinden oluşan 10 farklı dalda kurs alacak çocuklara, belediyenin uzman eğitmen kadrosu eşlik edecek. Belediye tarafından yetişkinler için de Sığacık ve Akarca'da pilates dersleri düzenlenecek.

"Yeteneklerini keşfedecekler"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'da her yaz düzenlediğimiz, özellikle çocuklarımızın beden ve zihin sağlığına odaklandığımız bir birinden eğitici ve keyifli spor eğitimlerimize, bu yıl da devam edeceğiz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleşen derslere, anne ve babalar çocuklarını güvenle emanet edebilirler. Biz onlara gözümüz gibi bakarken, onlara yeteneklerini keşfetme fırsatı da vereceğiz" dedi.

Vatandaşlar, kurslarla ilgili 444 7 743/360 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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