Seferihisar Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş Seçildi

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin sonucunda CHP'nin adayı Fuat Gümüş, başkan vekilliğine seçildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplantıyla Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Seçimi, CHP aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP İzmir İl Başkanı iken CHP Genel Merkezi tarafından tedbiren görevden alınan Çağatay Güç ve Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da takip etti.

Belediye Meclisi 2. Başkan vekili Hüseyin Kocaer'in yönetiminde gerçekleştirilen seçimde, AK Parti ve MHP'nin adayı Zafer Partili Çağatay Rasim Çağır olurken, CHP'nin adayı ise Fuat Gümüş oldu.

İlk turda tamamlanan seçimlerde, CHP'nin adayı Fuat Gümüş, 17 oyla Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Seçimde 4 boş oy kullanıldı. Rakibi Zafer Partili Çağır ise 1 oy aldı. 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

GÜMÜŞ: "ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

Seçim sonrası açıklama yapan Gümüş, "Bundan sonraki süreçte, görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla görevimize devam edeceğiz" dedi.