Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı

17.06.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP milletvekili danışmanının da dahil olduğu rüşvet soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ileri sürülen Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur" denildi.

GÖZALTINA ALINANLAR BELLİ OLDU

Açıklamada operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlere de değinilip, şu ifadelere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y., şirket yetkilisi R.Ö. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam etmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirilmekte, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir."

Öte yandan, soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Belediye, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:16:58. #7.12#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.