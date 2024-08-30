Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sahipsiz hayvanların zehirlenerek öldürülmesini kınadı

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede sahipsiz hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edildiğini, olayın sorumlularının bulunması için çalışacaklarını belirtti.

Sığacık Mahallesi'nde 5 köpek ve 6 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Yetişkin, meydana gelen olayın kendilerini üzdüğünü söyledi. Yaşananların Seferihisar'ın hoşgörüsü, doğaya ve canlılara saygısıyla bilinen kimliğine yakışmadığını ifade eden Yetişkin, bu durumu kınadığını ve lanetlediğini kaydetti.

Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Yetişkin, olayın sorumluların bulunması sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Seferihisar Belediyesi olarak bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız."