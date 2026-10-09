Segolene Royal, lise eylemlerinde kabul edilemez bir devlet şiddeti olduğunu söyledi

Fransa'da sosyalist cumhurbaşkanı aday adayı Segolene Royal, lise öğrencilerinin eylemlerinde polisin uyguladığı şiddete dikkati çekerek, "Kabul edilemez bir devlet şiddeti var." dedi.

Royal, konuk olduğu BFMTV kanalında, ülkede günlerdir devam eden lise eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin bu eylemler kapsamında kamu düzenini sağlamaya yönelik protokolü uygularken gösteri özgürlüğünü tamamen unuttuğunu kaydeden Royal, "Gençlik her zaman haklı değil ancak onu döven, onu göz ardı edenler daima haksız." dedi.

Royal, siyasi kariyeri boyunca polisin bir gün savaşa gider gibi silahlanıp gençlerin önüne gideceğini hiçbir zaman hayal etmediğini belirterek, "Çocuklar üzerindeki bu baskı da neyin nesi?" ifadesini kullandı.

Hükümetin lise eylemlerini yalnızca meydana gelen hasarlara indirgeyerek bu gençlik hareketine zarar vermeye çalıştığını savunan Royal, şu ana kadar lise eylemlerinde gözaltına alınan kişi sayısının sarı yeleklilerin eylemleri boyunca gözaltına alınanların sayısıyla neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.

Royal, "Empati yok olduğunda, barbarlık gelir. İşte buradayız. 10 yılda Macroncular bir şey anlamadı mı? Sarı yelekliler, itfaiyeciler, hemşireler, çiftçiler coplandı ve şimdi ise liseliler ve öğrenciler coplanıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da gücün kullanılma şeklinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Royal, "Artık cumhuriyette değiliz çünkü devlet normal bir şekilde işlemiyor." diye konuştu.

Royal, ülkede bir "barbarlığın başlangıcının" yaşandığını savunarak, lise eylemleri hakkında "Kabul edilemez bir devlet şiddeti var." dedi.

Fransa'nın "iflasın eşiğinde" olduğunu dile getiren Royal, toplumsal barış sağlanmadıkça ekonominin de kötüleştiğini ifade etti.

Royal, Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray'nin liselerde gelecek saatlerde ek 3 bin öğretmenin görevlendirileceğini açıklamasına ilişkin, "Bu mümkünse neden daha önce yapmadı?" diye sordu.

Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen siyasetçiler "Macroncular" olarak adlandırılıyor.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteği ile birçok kente yayılarak büyümüştü.

Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı.