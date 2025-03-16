Şehir hayatının kargaşasından kaçtı, devlet desteğiyle köyüne çiftlik kurdu - Son Dakika
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Şehir hayatının kargaşasından kaçtı, devlet desteğiyle köyüne çiftlik kurdu

Uzun yıllar Ankara'da inşaat sektöründe çalışan Osman Şentürk, şehir hayatının kargaşasından kaçarak devlet desteğiyle memleketine kurduğu çiftlikte günlük 1 ton süt üretiyor.

16.03.2025 11:16
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Uzun yıllar Ankara'da inşaat sektöründe çalışan Osman Şentürk, şehir hayatının kargaşasından kaçarak devlet desteğiyle memleketine kurduğu çiftlikte günlük 1 ton süt üretiyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Subaşı köyünde 1983 yılında doğan Şentürk, küçük yaşlarda ailesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yaklaşık 35 yıl Ankara'da yaşayan ve fayans ustalığı, müteahhitlik yapan Şentürk, merak duyduğu hayvancılık işini hayata geçirmek için 2016 yılında işini bırakarak Çankırı'ya yerleşti.

Daha önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle çiftlik kuran arkadaşlarının da tavsiyesiyle TKDK'ye başvuran Şentürk, yüzde 55 hibe ile yaklaşık 2 milyon 750 bin lira maliyetle 2019 yılında Eldivan'da kendi çiftliğini kurdu.

Eşi ve 3 çocuğuyla yaklaşık 80 hayvanın yeminden suyuna, temizliğinden sağlığına bütün işleriyle yakından ilgilenen Şentürk, doğal hayata dönmenin ve hayvanlara gözü gibi bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Günlük yaklaşık 1 ton süt üretimi gerçekleştiren Şentürk, sütlerini Ankara'daki işletmeye satıyor.

Şentürk, AA muhabirine, hayvancılığın parayla yapılacak bir iş olmadığını, hayvanları sevmedikten sonra bu işin yapılamayacağını belirtti.

Müteahhitliği bırakıp bu işe başladığını anlatan Şentürk, "Müteahhitlikte daha çok para kazanıyordum ama insanla uğraşmaktan bıktık. İnşaatta 70 kalem iş var, herkesle uğraşmak yordu beni. Ben de dedim en azından hayvanlarla uğraşayım, hem hobiyse hobi, kazançsa kazanç, sevdiğimiz iş. Özellikle burada küçük buzağılar doğduğu zaman bunları büyütmek, yetiştirmek benim en keyif aldığım şey. Satarken bile çok zorlanıyorum, emek veriyorum, 8-9 ay yetiştiriyorum. Yani parayla olacak iş değil sevgiyle olacak iş." diye konuştu.

Kendisi ve çocukları tarım ve gıda alanında eğitim alıyor

Hayvancılığa başlamasının ardından kendisini de bu yönde eğitmek için çalışmalar yapan Şentürk, "Çankırı merkezde evimiz var, küçük çocuğum orada ortaokulda okuyor. Büyüklerden biri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, diğeri Çankırı'da tarım lisesinde gıda bölümünü okuyor. Kendim aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisiyim." diye konuştu.

40 yaşından sonra üniversite okumaya karar verdiğini anlatan Şentürk, "Lisedeki oğlum da tarım lisesinde okuyor. Onun da Allah izin verirse ileride gıda mühendisi olma hayali var. Bu işten sonra üniversiteye girdim. İki yıllık okuyorum, kazanabilirsem 4 yıllık okuyup ziraat fakültesini bitirme hayalim var. Bu işe başladıktan sonra merak ettik. Tecrübemiz var ama ilmin ince detaylarına kadar okulda eğitimini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentürk, "Gençler bu işi yapmayı çok istemiyor ama başka yerde maaşlı çalışmaktansa emin olun 10-15 hayvanı alıp kendi işinin patronu olurlarsa daha iyi. Başkasının emri altında çalışmaktansa devlet destekli hibelere öncelik versinler. Gençler için ciddi manada hibe programları var. Ben burada daha mutluyum. Ankara'da işim oluyor gidiyorum, akşam olsun geri döneyim diye can atıyorum çünkü oranın kalabalığı, trafiği... Gözünü seveyim köyümün, memleketimin."

Osman Şentürk'ün oğlu Salim Şentürk de Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde eğitim gördüğünü ifade etti.

Hayvancılığı çok sevdiğini dile getiren Salim Şentürk, çiftlikteki hayvanlarının sağlığıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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