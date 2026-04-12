Şehir Plancılarına Yönelik Tutuklamalara Tepki: Hukuk Devleti İhlali

Bir dönem Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde yönetici olan Tayfun Kahraman'ın Gezi eylemleri nedeniyle tutuklanmasının ardından, 19 Mart operasyonları sürecinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İPA Başkanı Buğra Gökce, Nuri Cem Ceylan gibi çok sayıda şehir plancısı tutuklandı. Son olarak cuma akşamı, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci tutuklandı. Bu tutuklamalar rant projeleriyle ilişkilendirilirken, ilk tepki Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden geldi.

Oda'nın açıklamasında, tutuklu meslektaşlar arasına Nazım Akkoyunlu ve Filiz Deveci'nin eklendiği, ayrıca Teoman Tekkökoğlu ile Hülya Tekkökoğlu'nun oğlu Mimar Barkın Ege Tekkökoğlu'nun da tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi. Yaklaşık bir yıldır sistematik hale getirilen bu sürece alışılmadığı vurgulandı. Bugün yapılan yeni açıklamada ise, İstanbul'da yerel yönetimler ve kamu kurumları üzerinden yürütülen yargı süreçlerinin hukuki denetim mekanizması olmaktan çıkıp baskı aracına dönüştüğü ifade edildi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki rutin faaliyetler gerekçe gösterilerek yapılan tutuklamaların, kamu görevinin siyasi cezalandırmaya dönüştürüldüğünü gösterdiği kaydedildi. Filiz Deveci ve Nazım Akkoyunlu'nun hedef alınmasının hukuk devletinin asgari gereklerinin terk edildiği bir hukuksuzluk örneği olduğu belirtildi. Kamusal sorumluluklarını yerine getirenlerin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının hukuki temeli olmadığı vurgulandı. Teoman Tekkökoğlu ve Barkın Ege Tekkökoğlu'nun tutuklanmasının, sürecin teknik incelemeden ziyade meslek insanlarını sindirmeyi amaçladığını kanıtladığı ifade edildi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, meslektaşlarının meşru hizmetlerine olan inancını yineledi. Hukuki dayanaktan yoksun bu cezalandırma düzenine derhal son verilmesi ve haksızca tutuklananların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Adalet tesis edilene kadar hukuksuzluğun karşısında duracaklarını kamuoyuna duyurdu.