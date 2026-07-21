Şehit ailelerinden Meclis'e kapanmama çağrısı - Son Dakika
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Şehit ailelerinden Meclis'e kapanmama çağrısı

21.07.2026 16:18
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Güvenpark’ta 9 gündür eşit özlük hakları için oturma eylemi yapan şehit er aileleri ve gaziler, siyasi parti liderlerinden sorunları çözülmeden Meclis’in kapanmaması için ortak deklarasyon yayımlamalarını istedi.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle 9 gündür oturma eylemi yapan şehit erlerin aileleri ve gaziler, kendilerini ziyaret eden siyasi parti genel başkanlarından, "sorunları çözülmeden Meclis'in kapanmayacağını duyurmalarını" istedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit er yakınları ile gazilerin "eşit özlük hakları" talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemi 9'uncu gününde devam ediyor.

Şehit erlerin yakınları ve gaziler, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Edirne'den Kars'a kadar ülkenin 81 ilinden gelen ve gelmeye devam eden gazilerin yarım kalan bedenleriyle, ailelerinden ve yuvalarından uzakta, parkta zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken; yarı aç, yarı tok bir şekilde hak arayışlarını sürdürdüklerini belirttiler.

"Bu manzaranın yalnızca gazilerin değil, milletin ortak vicdanının da sınandığı bir tablo olduğunu" ifade eden eylemciler, şunları kaydettiler:"

"Bu nedenle, tüm siyasi parti genel başkanlarının, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin, yalnızca otuz dakikalarını ayırarak Güvenpark'ta ortak bir günde bir araya gelmeleri, er şehit aileleri ve gazilerimizin sorunları çözüme kavuşuncaya kadar TBMM'nin tatile girmemesi yönünde ortak bir deklarasyon yayımlamaları ve bu hususta müşterek bir irade ortaya koymaları, hem toplumsal dayanışmanın hem de vatan kahramanlarına duyulan vefanın güçlü bir göstergesi olacaktır. Buraya gelen bütün siyasi parti temsilcilerinin bizimle beraber ortak deklarasyon yayımlayarak, şehit ve gazilerin sorunları çözülmeden Meclis'in kapanmayacağını bu deklarasyonla duyurmalarını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Güvenpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit ailelerinden Meclis'e kapanmama çağrısı - Son Dakika

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