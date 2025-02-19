Şehit ailelerinden Amasya Valisi Bakan'a ziyaret

Güncel

Amasya Valisi Önder Bakan, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin emanetleri olan ailelerini makamında ağırladı.

Vali Önder Bakan, şehit Jandarma Onbaşı Yusuf Kaya'nın kardeşi Fatma Kaya, şehit Piyade Astsubay Çavuş Barış Çemrek'in annesi Hanım Çemrek ve aile fertleri ile şehit Jandarma Komando Onbaşı Erkan Karaçoban'ın kardeşi Kader Karaçoban'ı misafir etti.

Şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ifade eden Vali Bakan, "Bu vatan, aziz şehitlerimizin canları pahasına verdikleri mücadele sayesinde ayakta durmaktadır. Şehitlerimizin aileleri, bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.