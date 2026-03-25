Şehit asker için Iğdır'da uğurlama töreni

Şehit asker için Iğdır\'da uğurlama töreni
25.03.2026 10:25
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in (26) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in (26) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaza, dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) şehit olurken, yaralı 4 asker ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda dün akşam düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ SELMAN AKARSEL İÇİN TÖREN

Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de sabah saatlerinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticileri katıldı.

Şehit askerin öz geçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Zahit Demirel, dua etti. Şehit askerin cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit asker için Iğdır'da uğurlama töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit asker için Iğdır'da uğurlama töreni - Son Dakika
