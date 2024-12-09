Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Nergiz'in (23) Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz'e şehadet haberi yetkililerce verildi.
Şehadet haberinin ardından akrabaları ve komşuları destek olmak için Nergiz ailesinin evine geldi.
Şehit Nergiz'in bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Erzurum'daki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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