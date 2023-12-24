Şehit Cebrail Dündar için Mardin\'de tören (2)

TÜRKÇE VE ARAPÇA AĞITLARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Mardin'e getirilen cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası'na götürüldü. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehidin babasına Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi. Şehit Dündar'ın cenazesi, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkçe ve Arapça ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Salih KESKİN/MARDİN,