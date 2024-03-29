Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anma Programı Düzenlendi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın Anma Programı Düzenlendi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 9. yılında Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı. Kiraz'ın adının verildiği salonda düzenlenen anma programına, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ve çok sayıda savcı ile yargı çalışanı katıldı.

29.03.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 9. yılında Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında şehit edilen Kiraz'ın ismi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında yapımı tamamlanan toplantı salonuna verildi.

Kiraz'ın adının verildiği salonda düzenlenen anma programında, adliye mescidi din görevlisi Zeynel İlhan tarafından şehit savcı için dua edildi.

Şehit Savcı Kiraz için hazırlanan anma videosunun izlendiği anma programına, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Aysel Demirel ve Havvanur Yurtsever, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, başsavcı vekilleri ve çok sayıda savcı ile yargı çalışanı katıldı.

Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Selim Kiraz, Eskişehir, Yargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

  • İçişleri Bakanı: 'KISKAÇ-11' Operasyonunda 70 Şüpheli Yakalandı
    12:11 İçişleri Bakanı: 'KISKAÇ-11' Operasyonunda 70 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

  • Samsun'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı
    12:11 Samsun'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

    Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

  • Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Şehit Kabirlerini Ziyaret Ediyor
    12:11 Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Şehit Kabirlerini Ziyaret Ediyor

    Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit kabirlerinin bakımını gerçekleştiriyor ve dua okuyor.

  • TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ile Görüştü
    12:11 TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ile Görüştü

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

  • Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi
    12:10 Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yapılan çalışmalarda, hastanelerde led ekranlarda basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar gösterildi. Ayrıca hastane giriş ve çıkışlarında da dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerini içeren afişler yer aldı.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve üyeleriyle görüştü
    12:10 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve üyeleriyle görüştü

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.

  • KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yerel seçimler hakkında açıklama yaptı
    12:09 KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yerel seçimler hakkında açıklama yaptı

    Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.

  • KSBÜ Toksikoloji Laboratuvarı, Suça Karışmış Kişilerin Kullandığı Maddeleri Tespit Ediyor
    12:09 KSBÜ Toksikoloji Laboratuvarı, Suça Karışmış Kişilerin Kullandığı Maddeleri Tespit Ediyor

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.

  • Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı
    12:09 Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı

    Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • Kırklareli'nde Kitap Kurdu Aile, Kitap Okuma Tutkusuyla Örnek Oluyor
    12:08 Kırklareli'nde Kitap Kurdu Aile, Kitap Okuma Tutkusuyla Örnek Oluyor

    Kırklareli'nde yaşayan öğretmen çift ve ikiz kızları, kitap okuma tutkularıyla çevrelerine örnek oluyor. Uygar ve Özlem Özdemir çifti, sakin bir yaşam sürme arzusuyla birlikte kitaplarını da Kırklareli'ne getirdi. İkiz kızlarıyla birlikte sık sık Kırklareli Halk Kütüphanesine giden çift, burada masal kitaplarını sesli olarak okuyarak çocuklarının kelime dağarcığını geliştiriyor ve kitap okuma alışkanlığını artırıyor. Kütüphane ziyaretleri ailecek keyifli bir etkinliğe dönüşüyor ve kütüphane, onlar için ikinci bir ev haline geliyor.

  • Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor
    12:07 Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor

    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

  • İzmir Bornova'da 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
    12:06 İzmir Bornova'da 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

    İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda bir evde kristal ve sıvı halde toplam 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:11:48. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement