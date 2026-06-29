Çanakkale'nin tek mezarı bilinen şehit doktoru anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'nin tek mezarı bilinen şehit doktoru anıldı

Çanakkale\'nin tek mezarı bilinen şehit doktoru anıldı
29.06.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, vefat yıl dönümünde Serenlikuyu'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan yetkililer, onun kahramanlığını ve sağlık ordusunun Çanakkale Zaferi'ndeki önemini vurguladı.

Çanakkale Savaşları'nda mezarı bilinen tek şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şahindere Şehitliği ile Alçıtepe köyü arasında Serenlikuyu mevkisindeki anma programında yaptığı konuşmada, Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in gerçek bir kahraman olduğunu dile getirdi.

Çanakkale'nin birçok kahramana ev sahipliği yaptığını, kiminin isminin bilindiğini, kiminin bilinmediğini ifade eden Kaşdemir, "Ama o büyük kahramanlar Çanakkale'de bir araya gelerek Çanakkale'yi geçilmez yapmışlar ve tarihin akışını değiştirdikleri gibi Türk tarihinde altın bir sayfaya imza atmışlardır. O dönemki koşullarda, zor şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yapmak her millete nasip olmamış ve örneklerine baktığımızda o büyük hengameden büyük Türk milleti zaferle çıkmayı başarmıştır." dedi.

Kaşdemir, cephenin gerisinde de kahramanların yer aldığını hatırlatarak, "Onlardan bir takımı sağlık ordusundaydı, bazıları muharebedeydi, bazıları posta teşkilatındaydı. Milletin bütün unsurları görevlerini çok iyi yaptıkları için Çanakkale'de başarı geldi. Asker savaşmayı bildi, komutan yönetmeyi bildi, sağlık camiası da görevini çok iyi yaptı. Burada çok büyük ve beklenmedik bir zafer kazanıldı. İşte o zaferin mimarları şu anda kabri başında olduğumuz yüksek karakterli civanmertler." diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, tabip bir binbaşının mezarının bulunmuş olmasından dolayı üniversite olarak gururlu olduklarını ifade etti.

ÇOMÜ bünyesinde, "Türk Milli Kültüründe Çanakkale Ruhu" başlıklı zorunlu dersin üniversitede verilmesi ve bu dersi geçemeyen öğrencilerin mezun olmaması önerisi üzerine çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Aydın, "Üniversite olarak her yıl 10 bin öğrencimizi Tarihi Alan Başkanlığının desteğiyle gezdireceğiz." dedi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez de Dünya Savaşı sırasında 350 hekimin şehit olduğunu, bunların 242'sinin Sarıkamış-Kafkas Cephesi'nde, şehit düştüğünü, Çanakkale'de Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey ile birlikte 9 hekimin şehit olduğunu söyledi.

Türk Ordusu'nda hizmet eden hekimlerin yüzde 29'unun kaybedildiğini aktaran Sönmez, "Müttefiklerimizle beraber girdiğimiz savaşta doktorlarımızın kaybı 6 mislidir. Dünyada hiç bir milletin hekimi, Türk hekiminin maruz kaldığı tehlikelere göğüs gererek hayatını feda etmemiştir." dedi.

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Dr. İsmail Sabah da Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in mezarının bulunma sürecini anlattı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli tarih araştırmacısı İslam Özdemir ise Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'in hayatını kaybettiği Zığındere Muharebeleri'ne ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma programına Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

İsmail Kaşdemir, Mehmet İsmail, Çanakkale, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'nin tek mezarı bilinen şehit doktoru anıldı - Son Dakika

Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:58:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'nin tek mezarı bilinen şehit doktoru anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.