Şehit Enes Kızılyer'in Adı Parkta Yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Enes Kızılyer'in Adı Parkta Yaşayacak

21.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 25 yaşındaki orman muhafaza memuru Enes Kızılyer'in ismi Karabük'teki parka verildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 25 yaşındaki orman muhafaza memuru Enes Kızılyer'in ismi Karabük'teki parka verildi.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'ndeki Ormancılar Parkı yenilendi.

Modern bir yaşam alanına dönüştürülen parka, Şehit Enes Kızılyer Ormancılar Parkı adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, orman şehidi Kızılyer'in adının artık parkta yaşayacağını belirterek, "Çocuklarımız her oyunda, vatandaşlarımız her nefeste onun aziz hatırasıyla buluşacak. Bu şehrin her köşesinde hem hizmet, hem de vefa anlayışımızı sürdüreceğiz. Şehidimizin adıyla yeniden hayat bulan park, Karabük halkı için yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda fedakarlığın, kahramanlığın ve vefanın sembolü olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seyitgazi, Eskişehir, Kızılyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Enes Kızılyer'in Adı Parkta Yaşayacak - Son Dakika

Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Enes Kızılyer'in Adı Parkta Yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.