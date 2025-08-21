Şehit Enes Kızılyer'in Adı Parkta Yaşayacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 25 yaşındaki orman muhafaza memuru Enes Kızılyer'in ismi Karabük'teki parka verildi.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'ndeki Ormancılar Parkı yenilendi.

Modern bir yaşam alanına dönüştürülen parka, Şehit Enes Kızılyer Ormancılar Parkı adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, orman şehidi Kızılyer'in adının artık parkta yaşayacağını belirterek, "Çocuklarımız her oyunda, vatandaşlarımız her nefeste onun aziz hatırasıyla buluşacak. Bu şehrin her köşesinde hem hizmet, hem de vefa anlayışımızı sürdüreceğiz. Şehidimizin adıyla yeniden hayat bulan park, Karabük halkı için yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda fedakarlığın, kahramanlığın ve vefanın sembolü olacak." ifadesini kullandı.