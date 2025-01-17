Şehit Fatih Satır'ın Babasından Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi - Son Dakika
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Şehit Fatih Satır'ın Babasından Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Şehit Fatih Satır\'ın Babasından Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, Sarıyer'deki 52 okulun başarılı öğrencilerine bisiklet hediye etti.

17.01.2025 18:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, Sarıyer'deki 52 okulun başarılı öğrencilerine bisiklet hediye etti.

Şehidin adının verildiği Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, dönem boyunca başarılı olan öğrencilerin ödüllendirildiği tören düzenlendi.

Törende, Turan Satır tarafından Sarıyer genelindeki 52 okulun birinci ve ikinci olan öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

Programda konuşan Turan Satır, bazı ruhlara ve bazı insanlara dokunulması gerektiğini belirterek, buradaki gençlere de şehit oğlu Fatih adına dokunmak istediğini söyledi.

Satır, "Benim rahmetli şehidim bana çok büyük, dünyada kazanmayacağım bir hediye verdi. Ben bugün 92 kardeşime ulaştım. Onların ruhuna dokunabildiysem ne mutlu bana." dedi.

"Tüm şehitlerimizi saygıyla, hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Bayrağımızı düşürmeyeceğiz"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz'da şehit olanların canlarını seve seve verdiğini dile getirdi.

Bir değil on tane evladı olsa seve seve şehit vereceğini ifade eden aileler gördüğünü kaydeden Turunç, "Biz çatışmadan yana değiliz. Biz dostluktan, kardeşlikten, huzurdan ve huzur içerisinde yaşamaktan yanayız. Tüm okullarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi saygıyla, hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Bayrağımızı düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, "Turan Satır beyefendi bisiklet hediyesini bana ilk söylediğinde çok heyecanlandım. Bakanlığımızla yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni de destekleyecek bir durum. Bu eğitim modeli sadece akademik olarak çocukların gelişimini sağlamak değil onun yanında sportif, sanatsal gelişimlerini de destekleyici bir programdır." ifadelerini kullandı.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un da konuşma yaptığı törene, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak da katıldı.

Tören, İlçe Müftüsü Faruk Güneş'in okuduğu dualarının ardından bisikletlerin öğrencilere verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Fatih Satır'ın Babasından Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi - Son Dakika


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