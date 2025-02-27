Şehit Fethi Bey, Ölümünün 111'inci Yılında Fethiye'de Anıldı

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(MUĞLA) - Fethiye'ye ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan şehit Yüzbaşı Fethi Bey, ölümünün 111'inci yılında ilçede düzenlenen törenlerle anıldı.

Tayyareci Fethi Bey'in 111'inci ölüm yılında düzenlenen törene, Fethiye Kaymakam Vekili ve Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 16. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yusuf Karuk, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Kıdemli Albay Okan Mumcu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Vekili Mustafa Cihad Feslihan, THK Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Şengönül, protokol temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından THK Fethiye Şubesi Genç Kanatlar öğrencileri, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Fethi Bey'i rahmetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Karaca, şunları söyledi:

"Bölgemizi tanıtmak ve havacılığa katkı sunmak amacıyla Türkiye'nin en büyük hava oyunları festivalini burada gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında 60 ülkeden binden fazla sporcuyu ağırladık. 2025 yılında ise bin 500 sporcuyu hedefliyoruz. Hiç kimseyi siyasal görüşlerine ya da memleketlerine göre ayırmadan, hep birlikte el ele hizmet veriyoruz. Bölgemizde güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hava gücü yeterince güçlü olmayan bir ülkenin, hava savunma sanayisi yetersiz olan bir devletin gelecekte beka sorunları yaşayabileceğini düşünüyoruz. Bizler, vatanına ve milletine bağlı insanlar olarak, Yörük kültüründen gelen bireyler olarak, devletimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Başkan Karaca, konuşmasında Fethi Bey'in Şam'daki mezarına ilişkin ise "Bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim. Suriye olayları nedeniyle sıkça Emevi Camii'nden' söz ediliyor. Ancak, Şam'da yatan Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadık Beylerin kabrinden kimse bahsetmiyor. Dileğim o ki şehitlerimizin kabir ziyareti de inşallah bizlere nasip olur. Şehadetlerinin 111'inci yılında kendilerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

THK Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Şengönül de Fethi Bey'in havacılık tarihindeki önemine değinerek, "Fethi Bey'in hatırası, Türk Hava Kurumu'na ilham vermiştir. Fethiye, Türk Hava Kurumu'na destekleriyle son yıllarda en üst düzeyde katkıyı sağlayan yerlerden biri olmuş, büyük bir fedakarlık ortaya koymuştur" diye konuştu.

Fethiye Kaymakam Vekili ve Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ise "Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey'in ismi bu güzel ilçede yaşatılmaktadır. Bunun için gururluyuz. Meğri ismi değişerek Fethiye ismi şehrimize verilmiştir. Bu anlamlı tören için de burada bulunuyoruz. Bu ismi her daim yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu'na bağlı gösteri ekibi, Fethiye semalarında gösteri yaptı. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, tören kapsamında Fethiye'de saygı uçuşu yaptı. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı ekip, Fethiye semalarında nefes kesen gösterilere imza attı.