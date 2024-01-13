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Şehit Murat Atar'ın Dayısı: '2 Gün Önce Telefonla Görüştük' - Son Dakika
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Şehit Murat Atar'ın Dayısı: '2 Gün Önce Telefonla Görüştük'

Şehit Murat Atar'ın dayısı Musa Çakır, 2 gün önce yeğeniyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptıklarını belirterek, 'Geçen yıl ağustos ayında ilk eğitim birliğine gitti. Yaklaşık 4 aylık eğitimi bittikten sonra izine geldi. Burada köyünde kaldı. 1 gün sonra görev yerine gitti. En son 2 gün önce telefon ile görüştük. 'Dayı köyümüzde kar var mı' dedi. Daha yeni başladığını söyledim. Sonra gece acı haberini aldık' dedi.

Şehit Murat Atar\'ın Dayısı: \'2 Gün Önce Telefonla Görüştük\'
13.01.2024 - 08:56,
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2 GÜN ÖNCE DAYISINI ARAMIŞ

Şehit Murat Atar'ın dayısı Musa Çakır, 2 gün önce yeğeniyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl ağustos ayında ilk eğitim birliğine gitti. Yaklaşık 4 aylık eğitimi bittikten sonra izine geldi. Burada köyünde kaldı. 1 gün sonra görev yerine gitti. En son 2 gün önce telefon ile görüştük. 'Dayı köyümüzde kar var mı' dedi. Daha yeni başladığını söyledim. Sonra gece acı haberini aldık" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şehit Murat Atar'ın Dayısı: '2 Gün Önce Telefonla Görüştük' - Son Dakika
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