Şehit AKUT Gönüllüsü TUSAŞ Mühendisi Muharrem Can Babasının Gururu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü TUSAŞ mühendisi Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, oğlunun vatan sevgisiyle teselli buluyor.

Konya'da yaşayan İbrahim Can, 42 yaşındaki şehit oğlu Muharrem Can'ın acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor. Oğlunun hatıralarıyla teselli bulan ve vatan sevgisiyle gururlanan Can, bu yılki Babalar Günü'nü buruk yaşıyor.

Evladının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) üretilen uçakların minyatür maketlerini, arama kurtarmada kullandığı malzemeleriyle diğer eşyalarını evinin bir köşesinde muhafaza eden emekli edebiyat öğretmeni Can (74), AA muhabirine, oğlu Muharrem'in her canlıya yardım etmek isteyen bir yapısının olduğunu söyledi.

Evladının aktif olduğu için deprem, yangın, sel gibi felaketlerde yardım amaçlı hep en ön sırada olmak istediğini anlatan Can, "Enerjisini hep kendi işine ve insanlara yardıma harcardı. Çok mütevazi biri olduğu için AKUT'taki arkadaşlarının hiçbiri kendisinin milli hava araçlarının üretim projesinde çalıştığından haberi yokmuş. Olaydan sonra hepsi öğreniyor." diye konuştu.

"Muharrem Can'sız geçen bir günümüz bile yok"

Can, oğlunun şehadetinden sonra evlerinin hiç boş kalmadığını, yurdun her tarafından gelenlerin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "Muharrem Can'sız geçen bir günümüz bile yok. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracına ilişkin haberleri ilgiyle takip ediyoruz. Özellikle TUSAŞ'ta ekip arkadaşlarıyla ortaya koyduğu milli uçakların başmühendisiydi." ifadelerini kullandı.

Her Babalar Günü'nde oğlunun kendisini arayıp hediyeler gönderdiğini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Benim çok sevdiğimi bildiği için tamir bakım aletleri gönderirdi. Babalar Günü'nde bu sefer yanımda olamayacak. Ama şu var ki şehit Muharrem Can'ın arama-kurtarma, yardımlaşma gibi kişisel başarılarının yanı sıra savunma sanayisindeki hizmetlerinden son derece gururluyuz. ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi milli savunma sanayisi ürünlerinde payının bulunması, özellikle bu Babalar Günü'nde beni çok mutlu ediyor."

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde geçen yıl 23 Temmuz'da çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçramış, yangına müdahale eden Muharrem Can'ın da aralarında bulunduğu 5 AKUT gönüllüsüyle 5 orman işçisi şehit olmuştu.