Şehit Piyade Er Recep Demirci, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Piyade Er Recep Demirci, Son Yolculuğuna Uğurlandı

26.05.2026 20:49
İzmir'de vatani görevde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Recep Demirci, gözyaşlarıyla defnedildi.

İZMİR'de vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Recep Demirci (20), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de vatani görevini sürdüren Piyade Er Recep Demirci, görev esnasında aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Demirci'nin Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Asker mangasının da katıldığı Hisarönü Mahallesi Hisarkent Sitesi'ndeki evinde Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı. Demirci için Perşembe beldesine bağlı Yazıbaşı Köyü Demirciler Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Recep Demirci, aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Özkan Demirci, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Demirci'nin babaannesi ise gözyaşları içinde, "Biz seni terminalden böyle mi uğurladık? Seni burada bırakıp nasıl gideceğiz oğlum" diyerek ağıt yaktı.

HABER-KAMERA: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

