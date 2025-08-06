Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in Ailesine Şehadet Belgesi Teslim Edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in Bitlis'te yaşayan ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kalafat ve İlçe Müftüsü Erkan Karaca, şehit Yeşildemir'in ailesinin yaşadığı Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne gitti.

Şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileyen Akçay, Özçelik ve beraberindekiler, aileye şehadet belgesini takdim etti.

Kaymakam Özçelik, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.