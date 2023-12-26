 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Gümüşhane'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Gümüşhane'de defnedildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi.

Irak\'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Gümüşhane\'de defnedildi
26.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Şiran Belediyesi yanındaki alana getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Yazıcı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Telme köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

4 aylık hamile eşi gözyaşı döktü

Şehidin tabutuna sarılan 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, gözyaşı döktü.

Tören sonunda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, şehidin eşi ve annesine Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin eşi Seda, annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Tanrısever, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan törene katılan bazı kişiler, üzerindeki "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener" yazısını yırttıkları çelengi alan dışına çıkarttı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uzman Onbaşı, Piyade, Şiran, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Gümüşhane'de defnedildi - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerin cenazesi Gümüşhane'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement