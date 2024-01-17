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Şehit polis çocuğuna doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Şehit polis çocuğuna doğum günü sürprizi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, şehit polis memuru Emre Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte, şehit polis memurunun meslektaşları tarafından öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi ve Yusuf Emre Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şehit polis çocuğuna doğum günü sürprizi
17.01.2024 - 22:39,
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Şehit polis çocuğuna doğum günü sürprizi

TOKAT - 11 yıl önce İstanbul'da görevli iken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emre Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın okuluna gitti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 2 Haziran 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın eğitim gördüğü okuluna gitti. Şehidin emanetinin her daim yanında olduğunu hissettirmek için şehit polis memurunun meslektaşları tarafından öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonrası Yusuf Emre Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Emre, Tokat, Güncel, Son Dakika

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