Şehit Polis Emrah Koç için Van'da Tören - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Polis Emrah Koç için Van'da Tören

19.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) ŞEHİT POLİS KOÇ İÇİN VAN'DA TÖREN DÜZENLENDİTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurlarından Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi.

1) ŞEHİT POLİS KOÇ İÇİN VAN'DA TÖREN DÜZENLENDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurlarından Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi.

Çorlu'da görev sırasında silahlı saldırı sırasında şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un naaşı, Türk Hava Kuvvetleri ne ait uçakla Van'a getirildi. Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, polis ve askeri erkan katıldı. Şehidin naaşının tören alanına getirildi ve ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı okunan duaların ardından daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Van'ın Çaldıran ilçesine gönderildi.

ŞEHİT POLİS KOÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurlarından Emrah Koç için memleketi Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, polis ve askeri erkan katıldı. Van Filo Komutanlığındaki uğurlama töreninin ardından Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne getirilen şehit polis memuru Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, çevik kuvvet polislerinin omuzlarında Bediüzzaman Said Nursi Camisi önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası, şehit polis için dualar okundu. Törene katılan şehidin ailesi, güçlüklü ayakta durabildi. Polisler tarafından teselli edilen aile fertleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Koç'un naaşı daha sonra cenaze aracıyla mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Emrah Koç için Van'da Tören - Son Dakika

Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim’e ertelendi Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:53
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:40
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:34:43. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Polis Emrah Koç için Van'da Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.