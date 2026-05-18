Çorlu'da Şehit Polis Erkan Tütüncüler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çorlu'da Şehit Polis Erkan Tütüncüler Son Yolculuğuna Uğurlandı

18.05.2026 15:15
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler, ilçede son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler, ilçede son yolculuğuna uğurlandı. 1 çocuk annesi Eda Tütüncüler, şehit eşinin tabutunu omuzladı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından şehitlerin cenazeleri Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Burada, öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, milletvekilleri, belediye başkanları, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunun yanına giderek omuzladı. Şehit Erkan Tütüncüler, namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Emrah Koç'un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan uçakla toprağa verileceği memleketi Van'a götürüldü.

Kaynak: DHA

