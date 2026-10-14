Şehit polis Fatih Çiftçi, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit polis Fatih Çiftçi, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Şehit polis Fatih Çiftçi, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı
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İzmir'de 2010'da silahlı eğitim dersinde kaza kurşunuyla şehit olan polis memuru Fatih Çiftçi, Gaziantep İslahiye'deki kabri başında ailesi ve meslektaşlarının katıldığı törenle anıldı; Kur'an okunup dua edildi.

İZMİR'de 2010 yılında silahlı eğitim dersinde kaza kurşunu sonucu şehit olan polis memuru Fatih Çiftçi, ölüm yıl dönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İzmir'de 12 Ekim 2010 İzmir Rüştü Ünsalan Polis Meslek Okulu öğrenciyken silahlı eğitim dersinde, arkadaşının elinde silahın kazayla patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Fatih Çiftçi'nin ölüm yıl dönümünde İslahiye ilçesine bağlı Akınyolu Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Programa İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve görevli polisler, ailesi ve yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Kaynak: DHA
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