Şehit polisin adının yaşatıldığı kontrol botu "mavi vatan"ın huzuru için görevde

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İnebolu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "mavi vatan"ın huzur ve güveni için çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olan kentte deniz polisinin etkinliği, Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 3701 borda numaralı "Ares Kontrol Botu" ile artırıldı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle öne çıkan kontrol botu, geliştirilmiş radar sistemi, elektronik harita, termal kamera ve kurtarma platformuyla zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip.

Yaklaşık 145 kilometrelik sorumluluk alanına sahip İnebolu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Kontrol Botu'yla kıyı şeridini sürekli denetim altında tutarak "mavi vatan"ın korunmasında kritik görevler üstleniyor.

İnebolu Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Fuat Türk, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kıyı emniyetinin sağlanmasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesinde, kaçak avcılıkla mücadelede ve boğulma vakalarında aktif görev aldıklarını belirtti.

Abana, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde Şube Müdürlüğüne bağlı büro amirliklerinin bulunduğunu aktaran Türk, "Toplam sahil şeridi sorumluluk sahamız takribi 145 kilometredir. Envanterimizde bir adet karakol botumuz, bir adet operasyonel fiber tabanlı motorlu botumuz ve bir adet rafting botumuz yer almaktadır. Son olarak envanterimize katılan 3701 borda numaralı Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan botumuzun kısaca özelliklerine değinecek olursak, botumuz 12 metre uzunluğunda, 3,75 metre genişliğinde ve 0,80 metre drafta sahiptir. 450 beygirlik 2 motordan oluşmakta olup toplamda 900 beygirlik güç üretmektedir." diye konuştu.

Türk, azami süratı 35 knot olan botun 160 deniz mili menzile sahip olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Başlıca görevlerimiz, sorumluluk sahamızda bulunan kıyı şeridi boyunca ülkemize kanunsuz yollarla girmeye çalışan göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında devriye faaliyeti ifa etmek, kıyı şeridi boyunca boğulmaların önüne geçmek amacıyla devriye faaliyetleri yürütmek ve vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapmak, her türlü kaçakçılık olayına 5607 Sayılı Kanun kapsamında müdahale etmek, balıkçılık faaliyeti yapan tekne, taka ve trol teknesi gibi teknelerin denetimini yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak, turizm amaçlı su üstü spor faaliyetleri yapan yerleri denetlemek, ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların liman kapılarında pasaport kontrollerini sağlamak, kanunsuz yurda girişleri önlemek, il, ilçe tarım, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ile görev alanına giren konularda koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Fuat Türk, "Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin" ifadesini sık sık vurgulayan ve narkotik suçlara karşı mücadele ederken 2024 yılında şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın adını "mavi vatan"da yaşattıklarını kaydetti.