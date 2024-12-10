Şehit teğmene sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şehit teğmene sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Şehit teğmene sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı

ISPARTA'da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

10.12.2024 12:45  Güncelleme: 12:46
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ISPARTA'da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu'nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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