Şehit Trafik Polisine Anma Derneği

İzmir'de kazada şehit olan trafik polisi Sabri Emir'in eşi Özlem Emir, kurduğu dernekte eşinin adını yaşatıp, öğrencilere trafik bilinci aşılıyor.

Bayraklı ilçesinde 2016 yılında trafik akışını düzenlerken motosikletin çarpması sonucu şehit olan Emir'in okul öncesi öğretmeni 42 yaşındaki eşi Özlem Emir, eşinin ardından trafikteki kural ihlallerinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara trafik eğitimi vermeye karar verdi.

Aynı yıl Bornova Kaymakamlığının "Gönül Elçileri Projesi" ile öğrencilere eğitim vermeye başlayan Emir, 2021'de Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi işbirliğinde "Trafik Kurallarına Uymak Hayat Kurtarır Projesi"ni hayata geçirdi.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerle eşinin adının verildiği Şehit Sabri Emir Bisikletli Tim Amirliği Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda bir araya gelen Emir, trafik levhaları, yaya geçidi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi temel kuralların önemini anlatıyor.

Öğrenciler, polislerin de desteğiyle öğrendiklerini trafik eğitim parkurunda uygulamalı olarak hayata geçiriyor.

Ankara, Aydın, Gaziantep ve İstanbul'da derneğin temsilciliklerini kuran Özlem Emir, çalışmasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

"Acının içinden doğmak"

Özlem Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere trafik eğitimi vermenin kendisini mutlu ettiğini ve iyileştirdiğini söyledi.

Projesini büyütmeye çalıştığını anlatan Emir, "İzmir'de küçük bir adım attık. Şu an 5 ildeyiz, temsilciliklerimizi güçlendiriyoruz. Durmayacağız, yola devam. 81 ili hedefliyoruz ve bunu da yakında başaracağız inşallah." dedi.

Emir, eğitimlerle binlerce çocuğa ulaşmak istediğini anlatarak, "Bu yıl 1500 çocuğa eğitim vermeyi hedeflemiştim. Emniyetimizle eğitimleri birleştirerek 1000'i aşkın çocuğa ulaştık. Şu an hedefimizin üstündeyiz. Bu, beni mutlu ediyor. 'Demek ki doğru yoldasın Özlem' diyorum. Umudumu artırıyor. Derneğimizin logosu da Anka kuşu, acının içinden doğmak, tabiri caizse dönüştürmek. Acının içinde kalmayı değil de bu acıyla nasıl baş edebilirim, topluma nasıl faydalı hale getirebilirim bunun üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafikteki kural ihlallerini önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Özlem Emir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşim bu kutsal görevi, görev başındayken tamamladı. Ben de eşi olarak, onun anısını yaşatmak adına kurduğum dernekle emanetini büyütmek istiyorum. Bana böyle kutsal bir görevi emanet etti. Bu yolculukta 'trafik kurallarına uymak hayat kurtarır' diyerek, öğretmen olmanın vermiş olduğu görev bilinciyle 10 yıldır tohum ekiyorum. İnşallah eşim gibi ben de farkındalık yaratarak güzel bir isim bırakırım. Eşimin adıyla daha çok hizmet eden bir dernek oluruz."