Şehit uzman çavuşun Hatay'daki ailesine haber verildi

AĞRI'da askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın (25), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Doğubayazıt 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, askeri araç kazasında şehit oldu. Açay'ın şahadet haberi, Kırıkhan'ın Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu belirtilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),