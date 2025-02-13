Şehit uzman çavuşun İzmir\'deki ailesine acı haber ulaştı

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SURİYE'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Nişanlı olan Oktay'ın mayısta düğün yapmayı planladığı bildirildi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğu haberini Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi'nde yaşayan annesi Hori Oktay ve kardeşlerine yetkililer verdi. Aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. 11 kardeşin 6'ncısı olduğu öğrenilen ve 7 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen Osman Oktay'ın annesi ve kardeşlerinden bazılarının Gaziantep'e gittiği bildirildi.

Edremit 10. Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın geçici görevle Suriye sınırına gittiği ifade edildi.

MAYISTA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Öte yandan nişanlı olan Oktay'ın babası Hasan Oktay'ın 10 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ağabeyi Mustafa Oktay (36), "7 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kutsal görevi yürütüyordu. Yurt dışında Gambiya'da ve son olarak Balıkesir Edremit'te görevliydi. Geçici görevle Suriye'ye gitmişti. Söz konusu vatansa canımız feda. Nişanlıydı. Mayıs ayında düğünü vardı. Nasip olmadı. Rabb'im şehadetini kabul etsin. Gerek silahlı kuvvetler gerekse görev arkadaşları gerekeni yapacaktır. Kanı yerde kalmayacaktır inşallah. Vatan sağ olsun" dedi.